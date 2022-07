Česko poskytne vesmírné agentuře EU prostory k rozšíření, souhlasil Senát

Česko by mělo Agentuře Evropské unie pro kosmický program (EUSPA), která sídlí v Praze, poskytnout vhodné prostory pro její rozšíření. Zajistit by jí mělo výhodnější nájem. Vyplývá to z dodatku k hostitelské dohodě, s jehož ratifikací souhlasil ve středu Senát. Podle ministra dopravy Martina Kupky (ODS) jsou větší prostory nutné kvůli rozvíjení a posilování přínosných projektů.