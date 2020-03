Češi popsali dva nové druhy kriticky ohrožených kamerunských žab. Jsou menší než palec

Vědci identifikovali nového největšího obojživelníka. Vzorek mloka se 74 let „válel“ v muzeu

Oba nově popsané druhy patří mezi kriticky ohrožené. Jejich populace ohrožuje nebezpečná chytridiomykóza, houbové onemocnění kůže. Tato nepříliš dávno odhalená choroba může být vážnou hrozbou pro endemické obojživelníky, a to včetně afroskokanů.

O nálezu, na němž se kromě Čechů podíleli i vědci ze Spojených států, Švýcarska a Kamerunu, informovalo aktuální vydání odborného časopisu PeerJ — the Journal of Life and Environmental Sciences.