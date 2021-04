Češi a Američané vytvořili účinné protilátky na klíšťovou encefalitidu

Nobelovu cenu za lékařství získali vědci za objev viru hepatitidy C

Nobelovu cenu za lékařství získali vědci za objev viru hepatitidy C Evropa

Pomocí specifických bílých krvinek B-lymfocytů z těchto odběrů vědci získali velkou sérii protilátek. V laboratořích Parazitologického ústavu jednotlivé protilátky znovu testovali, tentokrát už na živých virech, a to jak v buněčných kulturách, tak v myších.

„Uvažuje se o tom, že pokud člověk na sobě najde přisáté klíště, nechá jej otestovat v laboratoři a zjistí, že klíště bylo pozitivní, bylo by možné mu okamžitě podat tyto protilátky, které by ho bezprostředně ochránily před rozvojem onemocnění,“ popsal Růžek. Čím dříve jsou protilátky podané, tím lépe fungují.

Výhodou protilátek má být též jejich preventivní účinek. V preklinické studii je vědci geneticky upravili, aby prodloužili dobu jejich účinku na dva měsíce. Budoucí preparát by tak využili např. i cestovatelé, kteří se chystají do oblasti výskytu klíšťové encefalitidy a už nemají čas na očkování.

Nyní hledají investory a partnery z farmaceutického průmyslu, kteří by financovali a provedli klinické testy u lidí. V případě úspěchu by se mohl přípravek dostat na trh v řádu let.