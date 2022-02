Brno bude vychovávat vesmírné inženýry

Vesmír je moravské metropoli blíže, než by se mohlo zdát. Brněnští vědci se již nyní podílejí na vývoji vesmírných technologií.

Jejich posledním úspěchem je vyslání nanosatelitů na oběžnou dráhu Země, které sledují gama záření ve vesmíru. Tento mezinárodní tým vede astrofyzik Norbert Werner z Masarykovy univerzity. Jeho družici VZLUSAT-2 vynesla před několika týdny do vesmíru raketa Falcon-9 Elona Muska. Právě projekty tohoto typu byly podnětem k vytvoření oboru.

Absolventi najdou uplatnění kdekoliv ve světě. Na vzniku oboru se kromě Evropské kosmické agentury (ESA) podílely také firmy jako SAB Aerospace, OHB, Honeywell, brněnská hvězdárna, JIC, Brno Space Cluster a Výzkumný a zkušební letecký ústav. Součástí studia nebude jen práce u počítačů, ale také exkurze do špičkových evropských vesmírných center.

Studenti se mohou těšit na astrofyziku, v níž proniknou do tajů pohybu kosmických těles, budou zkoumat elektromagnetické jevy, radiaci a fotoniku. Vyzkoušejí si vytvoření menšího satelitu. Pak přibude mimo jiné programování, navrhování antén a komunikačních zařízení.

„A dnes se Brno na Expu chlubí svými elektronovými mikroskopy a kosmickým výzkumem, jako by to byla naprostá samozřejmost. Vesmír tu zaměstnává stále více lidí. Stěhují se sem odborníci na tuto oblast ze střední Evropy. Rozhodně k vesmíru máme co říct,“ dodal.