Brněnská firma povede projekt, který má přispět k těžbě surovin z vesmíru

Revolučním krokem by měl být výzkum pomocí nových technologií, které přinese i mise satelitu Slavia. Ta poslouží jako demonstrátor dvou vybraných metod, a to spektroskopického stanovení složení meteorů vzniklých při vstupu meteoroidů do atmosféry a hmotnostní analýzy prachu uvolněného z povrchu asteroidů do meziplanetárního prostoru.