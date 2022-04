Bezpečnostní rámy? Raději pořádné psychology, zní ze škol po tragédii

„Je snahou do škol nepouštět příliš cizích lidí, školy se zamykají, někde mají kamerové systémy. V některých školách mají otvírání dveří na čipy a mají je propojeny s docházkou. Ale není to stoprocentní. Nejlepší způsob je personální zabezpečení, což je něco jako vrátný, ale je to drahé,“ popsal.