Bakterie pomohou získat kovy z odpadů

Počítá s tím unikátní česko-rakouský vědecký projekt. Výzkumníci již nyní umí v laboratořích kovy z odpadu dostat. Nyní jde o to, aby vše fungovalo v průmyslovém měřítku. Budování takového provozu by mohlo začít koncem letošního roku.

Biochemici s kolegy z univerzity v rakouském Tullnu a za pomoci odborníků z metalurgického centra v Linci do podzimu v rámci programu Interreg V-A zjistí, kolik kovu by bylo možné ze strusky, tedy z odpadu ze spaloven, získat.

Musí navrhnout, jak by měl celý provoz vypadat. Pak budou hledat firmy, které se pustí do průmyslového zpracování odpadu.