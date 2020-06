Astronomové opět zachytili záhadné radiové vlny. Pravidelně se opakují

Již několik samostatných rychlých radiových výbojů z posledních let se nepřímo vysledovalo zpět k jejich zdrojům v jiných galaxiích, byť ještě není jasné, co přesně je vyvolalo.

Samotné signály FRB 121102 k nám přilétají z prostoru v souhvězdí Vozky, a to podle serveru Phys.org z místa vzdáleného neuvěřitelné tři miliardy světelných let v jiné galaxii.

Výbuchy přicházejí v přibližně 90denním okně, po kterém následuje tiché období 67 dnů. To vše se poté opakuje a zanechává tak podle expertů pozoruhodné 157denní období. Vědci to sledovali po dobu několika let, aby si to ověřili.