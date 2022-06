A zase nic. Záhadné signály jsou dílem pozemšťanů

„Jedinečná schopnost radioteleskopu FAST skenovat oblohu v 19 různých směrech pomáhá eliminovat signály přicházející z více než jednoho směru současně,“ poznamenal astronom Vishal Gajjar z Kalifornské univerzity v Berkeley v USA a připomněl, že mimozemský signál by přicházel z jediného bodu na obloze.

Nicméně i sám Čang na počátku týdne upozorňoval, že nové signály mohou být pozemským rušením. „Pravděpodobnost, že podezřelý signál je určitou formou rádiového rušení, je velmi vysoká a je třeba ji dále potvrdit, nebo vyvrátit. To může být dlouhý proces,“ řekl. Nakonec to byl krátký proces.

Není to poprvé, co se zpětně určilo, že nějaké záhadné signály z vesmíru ve skutečnosti pocházejí z naší planety. Např. loni v říjnu jsme informovali, že rádiové signály přicházející zdánlivě od hvězdy Alfa Centauri C (Proxima Centauri) nakonec patrně pocházejí ze Země. Pravděpodobně se i tehdy jednalo pouze o „produkt rušení od lidských technologií“.