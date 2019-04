„První žena na Měsíci bude Američanka,” řekl Bridenstine.

K návratu na povrch souputníka Země uvedl, že to nebude jen nostalgická procházka do historie, ale vybudování předmostí pro pilotované lety k Marsu. Američané totiž chtějí využít lunární zdroje včetně vodíku a kyslíku k výrobě paliva. Samotné vyslání astronautů k rudé planetě NASA plánuje na 30. léta.

Skutečnost, že Američané chtějí přistát na Měsíci do pěti let, potvrdil v Praze i astronaut Andrew Feustel.

Druhou fází návratu na Měsíc je podle Bridenstina udržitelnost mise, má se tak stát do roku 2028. To znamená, že v té době budou mít USA opětovně použitelnou infrastrukturu k letům na Měsíc.

„Kdykoli budeme chtít, kamkoli budeme chtít, se budeme moci dostat na povrch Měsíce,” vysvětlil šéf NASA.

K letu na Měsíc chce NASA využít vyvíjenou raketu SLS s lodí Orion. Výrobu přistávacího modulu plánuje svěřit soukromým vesmírným společnostem, od kterých žádá i menší přistávací systémy k dopravě nákladu, vědeckého materiálu či sond na lunární povrch. První udělení zakázek je možné očekávat již tento měsíc.

I met with over 20 of our international partners today at #SpaceSymposium. The common thread is that everyone is excited about moving forward to the moon together, and we’re mobilizing support worldwide to make it happen. #35Space pic.twitter.com/8Cla2RXPya