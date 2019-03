fš, Novinky

V říjnu po oddělení prvního stupně rakety Sojuz selhal motor druhého, tudíž se Hague s Ovčininem museli pomocí záchranného systému dostat zpět na Zemi.

What’s the perfect time to launch a rocket on #PiDay? 3:14, of course! Tune in starting at 2pm ET to see three humans launch to the @Space_Station for a six-and-a-half month mission. Details: https://t.co/thyIGe26bG pic.twitter.com/rxdbCn7tJv — NASA (@NASA) 14. března 2019

Aktuální start nosné rakety Sojuz-FG s kosmickou lodí Sojuz MS-12 je naplánován na 20:14 SEČ, což na svém Twitteru potvrdil jak americký Národní úřad pro letectví a vesmír (NASA), tak ruská kosmická agentura Roskosmos.

#SoyuzMS12: The crew of the Soyuz MS-12 spacecraft have now left the Cosmonaut hotel and are on their way to the launch complex at #Baikonur Cosmodrome.



The launch is scheduled for March 14 at 19:14 UTC pic.twitter.com/hRjFvT3CKV — РОСКОСМОС (@roscosmos) 14. března 2019

On our way to the launch complex at Baikonur Cosmodrome. Lift off on #PiDay...an engineer’s dream come true. Next stop, @Space_Station! pic.twitter.com/B1O7SYgbeU — Nick Hague (@AstroHague) 14. března 2019

Po relativně rychlém, zhruba šestihodinovém letu má mise lodi Sojuz dorazit k ISS v pátek brzy ráno – ve 2:07 SEČ. Dokovat má u zařízení Rassvet, což je jeden z modulů ruského segmentu vesmírné stanice.

V popředí část modulu Rassvet s připojenou ruskou lodí. Ilustrační foto

FOTO: Profimedia.cz

Tři členové této takzvané Expedice 59 jsou dalším příkladem americko-ruské vesmírné spolupráce. Ovčinin je z Roskosmosu, Hague a Kochová z NASA – pro tyto dva je to první cesta na ISS. Přesněji řečeno: jak už bylo výše zmíněno, Hague se na svou první cestu vydává již podruhé.

Tříčlenná posádka: zleva Christina Kochová, Alexej Ovčinin a Nick Hague

FOTO: NASA

Celkem jich tedy pak na ISS bude šest. V tuto chvíli jsou tam totiž tři lidé: velitel Oleg Kononěnko z Roskosmosu, Anne McClainová z NASA a David Saint-Jacques z Kanadské kosmické agentury (CSA). Jak uvádí NASA na webu, v rámci svých výzkumů v orbitální laboratoři se zabývají bakteriemi či problematikou mikrogravitace – nedokonalého stavu beztíže.

The Expedition 59 Soyuz rocket, mission management, and members of the media have been blessed. Astronauts @Astro_Christina, @AstroHague and cosmonaut Alexey Ovchinin are set to launch later today (Eastern Time.) More images: https://t.co/oHGmm09if6 pic.twitter.com/jhQ1xnxDup — NASA HQ PHOTO (@nasahqphoto) 14. března 2019

První čistě ženský výstup do kosmu

NASA chystá i jeden historický moment – první čistě ženský výstup z ISS. Dne 29. března se, pokud vše půjde podle plánů, zorganizuje ženský výstup do otevřeného vesmíru a půjde právě o astronautky McClainovou a Kochovou. Mimo stanici se mají pohybovat sedm hodin.

McClainová ani Kochová zatím nikdy takovou procházku neabsolvovaly. První jmenovaná si to ale bude moci vyzkoušet o týden dříve, 22. března, s kolegou Haguem.

Dosud se mimo bezpečí komplexu na oběžné dráze vydalo přes 500 lidí, z nichž zhruba desetina byly ženy. První, která se do otevřeného kosmu vydala, byla v roce 1984 Ruska Světlana Savická.