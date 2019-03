fš, Novinky, ČTK

McClainová je na palubě ISS od loňského prosince, Kochovou má na vesmírnou stanici dopravit ruská loď Sojuz ve čtvrtek 14. března spolu s kolegou Nickem Haguem a ruským kosmonautem Alexejem Ovčininem.

Část této posádky, tedy dva zmínění muži, letěla k ISS již 11. října, ale po oddělení prvního stupně rakety tehdy selhal motor druhého stupně a Ovčinin a Hague se s použitím záchranného systému vrátili na Zemi.

First fit check of our actual spacecraft - the Soyuz rocket! This will be the last time we test the systems while wearing our launch and landing space suits. Great to see the real deal with the crew! pic.twitter.com/H7SdhgFuSn — Christina H Koch (@Astro_Christina) 6. března 2019

Blížící se výstup obou astronautek, naplánovaný na 29. března, bude dle amerického internetového magazínu InterestingEngineering.com ze zemského povrchu řídit pracovnice letové kontroly při Johnsonově vesmírném středisku NASA v Texasu Kristen Facciolová, která je jinak členkou Kanadské kosmické agentury (CSA). Pro McClainovou i Kochovou to bude první procházka v otevřeném vesmíru.

Zatím se mimo bezpečí orbitální laboratoře vydalo přes 500 lidí, z nichž zhruba desetina byly ženy. První, která se do otevřeného kosmu vydala, byla v roce 1984 Ruska Světlana Savická.

Zrychlení lunárních projektů

NASA rovněž plánuje v rozpočtu na příští rok žádat o půl miliardy dolarů (11,5 miliardy korun) více na programy spojené s průzkumem Měsíce, napsal list The Wall Street Journal. Urychlit by se hlavně měla spolupráce NASA se soukromými firmami, které vyvíjejí aparáty určené k daným cestám.

Rozpočet NASA pro příští finanční rok – začíná letos v říjnu – počítá s částkou 21 miliard dolarů (479 miliard Kč). Agentuře se podařilo zabránit pětiprocentním škrtům, jimiž hrozil Bílý dům prakticky všem vládním úřadům.

Konec ISS?

Ve srovnání s loňským rokem se mají výdaje určené pro cíle pilotovaných letů k Měsíci a s tím spojené komerční aktivity více než zdvojnásobit, a to i na úkor průzkumu vzdálenějšího vesmíru včetně pilotovaných misí k Marsu.

NASA počítá s modelem smíšeného státního a soukromého financování misí na měsíční povrch s tím, že astronauti by tam měli přistát nejpozději v roce 2024. Dosavadní plány počítaly s rokem 2028. Ambiciózní program má v příštích měsících prezentovat Bílý dům spolu se šéfem NASA Jimem Bridenstinem u příležitosti 50. výročí prvního přistání lidí na Měsíci.

Myslím, že nad námi bude ISS létat ještě déle než do roku 2028, pokud nevznikne nějaký zásadní technický problém. Milan Halousek, Česká kosmická kancelář

Peníze na financování průzkumu Měsíce chce americká vláda získat mimo jiné ukončením projektu Mezinárodní vesmírné stanice, jejíž provoz stojí NASA ročně tři miliardy dolarů (68,5 miliardy Kč), píše The Wall Street Journal. Podle představ administrativy prezidenta USA Donalda Trumpa by ISS měla dosloužit v roce 2025.

Plán na konec státního financování komplexu ale naráží na odpor Kongresu, který chce ISS na oběžné dráze udržet nejméně do roku 2028.

„O tom, že americká vláda by chtěla ukončit fungování ISS přibližně v roce 2025, se mluví minimálně už od poloviny loňského roku,“ připomněl pro Novinky tuzemský odborník Milan Halousek z České kosmické kanceláře.

NASA, ale i ostatní partneři jako ruská korporace Roskosmos, CSA, japonská agentura JAXA a evropská ESA nicméně podle něj předpokládají fungování minimálně do roku 2028, dokonce se prý začíná uvažovat i o roce 2030 nebo 2032.

„Ono to není jen o ukončení financování, ale i o tom, že se ISS bude muset fyzicky zlikvidovat. A také, že v roce 2025 asi nebude mít NASA svoji novou základnu u Měsíce (Gateway) ještě plně funkční, takže to bude narážet na velký odpor vědecké komunity, která by přišla o možnost kontinuálně realizovat vědecké experimenty,“ vysvětlil Halousek.

„Osobně si spíš myslím, že nad námi bude ISS létat ještě déle než do roku 2028, pokud nevznikne nějaký zásadní technický problém,“ uzavřel.