fš, Novinky

Jelikož šéf ruské vesmírné korporace Roskosmos Dmitrij Rogozin dříve naznačil, že by mohlo jít o sabotáž (později se uvnitř našly i další stopy po vrtání), chce po kosmonautech, aby se na problém podívali tentokrát i zvenčí. Mají tak přesněji zjistit, co lze říci o původu otvoru.

ČTĚTE TAKÉ: Na plášti vesmírné lodi Sojuz zjistili další záhadné stopy po vrtání



Poprvé se trhlina v plášti lodi Sojuz objevila v noci na 30. srpna. Dvoumilimetrovým otvorem, u kterého se nejprve mělo za to, že jej způsobil malý meteorit, unikal vzduch z ISS. [celá zpráva]

Otvor byl okamžitě hermeticky uzavřen a tlak v orbitálním komplexu se dostal na správnou úroveň. Jenže pár dní poté se přišlo se zjištěním, že trhlinu někdo vyvrtal zevnitř. [celá zpráva]

Původní vyšetřovací verze, že plášť byl poškozen ještě na Zemi, a to v ruském výrobním závodu Eněrgija, se zatím oficiálně nepotvrdila. Rusové s ní již příliš neoperují.

Ruský list Kommersant v říjnu napsal, že dle tamní vyšetřovací verze otvor vyvrtali členové americké posádky. Kvůli onemocnění jednoho z nich chtěli prý vyvolat nutnost spěšného návratu na Zemi. Pokud by posádka musela ISS opustit z důvodu nemoci, a ne kvůli technické poruše, museli by Američané novou loď zaplatit. To důrazně odmítl tehdejší velitel ISS Andrew Feustel. [celá zpráva]

Sojuz MS-09 se brzy odpojí

Důležité rovněž je, že popisovaná část Sojuzu s dírou není navržena tak, aby přežila návrat. Tudíž jakékoli vyšetřování, jak upozorňuje web Space Policy Online, se musí provést dříve, než se posádka na Sojuzu MS-09 vrátí zpět na Zemi, což se stane 20. prosince.

Tato loď Sojuz se skládá ze tří oddílů a jen prostor pro astronauty se vrátí. Orbitální modul se odpojí a při návratu shoří v atmosféře, díra by tedy neměla mít vliv na bezpečnost.

Kononěnko přiletěl na vesmírnou stanici minulý týden spolu s Američankou Anne McClainovou a Kanaďanem Davidem Saint-Jacquesem, tato trojice má na oběžné dráze strávit 194 dnů. [celá zpráva]

Na ISS byla do té doby tříčlenná posádka ve složení Serena Auñónová Chancellorová (USA), Alexander Gerst (Německo) a zmíněný Prokopjev. Tito tři mají být zpět na zemském povrchu 20. prosince. Na kazašskou step je snese právě onen modul Sojuz.