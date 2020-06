Vítkovská nemocnice slouží lidem již 115 let

V neděli 31. května to bylo na den přesně 115 let, co bylo vydáno povolení k provozu Nemocnice Vítkov. Zdravotnické zařízení v jižním okraji opavského okresu je dnes detašovaným pracovištěm Nemocnice Nový Jičín, která je členem skupiny Agel.