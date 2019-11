Renomovaný fotograf Miloš Schmiedberger je podepsán pod obrazovou publikací o Karlu Gottovi

„Jak šel čas, tak se mě Karel ptal: „Prosím tě, co s těmi fotografiemi budeme dělat?“ - „Karle, až dozraje čas, tak uděláme fotografickou knížku.“ - „Aha, tak někdy, ale abych se toho dožil…“ (smích).

Tahle výměna informací se odehrávala neustále dokola pomalu čtvrt století. Někdy v roce 2012 se Karel Gott opatrně ptal: „Prosím tě, tak jak to uděláme s tou knihou?“ - „Kájo, kniha bude, jen musím vybrat fotografie, které tam dáme.“ - „Aha, tak někdy, ale abych se toho opravdu dožil…“ (smích).

Tehdy Miloš Schmiedberger vybral střípky ze svého bohatého archivu zaznamenaných událostí s Karlem Gottem, a když křtil knihu o Jiřím Krampolovi, tak se ho s lítostí opět zeptal: „No, Jirka dobrý, a co ta naše kniha?“ - „Karle, už to mám, tak kdy se na to sejdeme?“ - „Já ti teď nevím, tak mi zavolej a uděláme to...“