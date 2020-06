Památky lákají novými výstavami, bruntálský zámek zpřístupní opravenou sala terrenu

Jedinečnou možnost nahlédnout do nově zrekonstruovaných prostor sala terreny v zámeckém parku připravilo bruntálské muzeum od 26. do 30. června. Počet míst na prohlídkách je však omezen, proto je nezbytná rezervace na telefonním čísle 554 717 947 nebo v pokladně zámku.

Sedmdesát pět let od konce druhé světové války připomíná výstava věnována výročí osvobození Osoblažska. V červnu zde své fotografie představí studenti z Ostravy. Do konce června se víkendové prohlídky konají od 10 do 12 a od 13 do 17 hodin. O prázdninách bude zámek otevřený mimo pondělí každý den. Prohlídku si však mohou zájemci předem domluvit s kastelánem i mimo stanovené termíny na čísle +420 777 201 027. A ten, kdo přijede na elektrokole, si ho nově dobije na parkovišti u zámku, mezi tím si prohlédne třeba volně přístupný zámecký park.