Moravskoslezský kraj podporuje volnočasové aktivity dětí

Část dotace, která činila celkem 70 tisíc korun, pokryla náklady na výměnu poškozených dřevěných prvků a nové krytiny části střechy u vstupu do hlavní budovy základny. Díky tomu nyní nezatéká do jedné ze spacích místností a chodby, ve které je také nový strop. Druhá část dotace byla využita na obnovu vybavení kuchyně.

Pionýrská skupina Ještěr má registrovaný oddíl. V roce 2019 čítá 31 členů vě věku do 18 let. Dalšími aktivitami Ještěra jsou otevřené akce pro širokou veřejnost, které buď pořádá, nebo se podílí na jejich zajištění. Vyvrcholením celoroční činnosti jsou pak vždy v létě dětské tábory na základně v Beskydech. Základna je využívána i přes rok, a to při víkendových pobytech dětí.