Martin Zounar jako transvestita Rosa září na jevišti v Osmi eurech na hodinu

„Ještě jsme to stihli a jsme za to všichni rádi. Až to odezní a věříme všichni, že brzo, potěšíme diváky nejenom tady v Praze, ale i po desítkách českých a moravských měst, tak jako s Dvouma nahatýma chlapama. Na to se moc těším, protože je to komedie a v dnešní době si myslím, že je důležité, aby se lidi bavili a smáli se,” prozradil Martin Zounar.

„Nás to prostě spolu všechny neskutečně baví. Opravdu si to užíváme, a i když jsme zkoušeli dva měsíce opravdu poctivě, neomrzelo nás to. Naopak Tonda Procházka nám dává docela prostor i pro naši vlastní kreativitu. O to je to lepší. Jsme taková jedna velká parta a umíme se všichni sami sobě zasmát," prozradila Martina Randová, která v televizi uvádí i pořad O 10 let mladší a v dubnu začne točit další sérii.