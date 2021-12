Vánoce, jak mají být. Nejvyzdobenější ulička už zase září tisícovkami světel a ozdob

Tak, jako všude jinde v Anglii (a nejenom tam), loňské Vánoce byly pro obyvatele New Miltonu v podstatě smutné. Neúplné, dalo by se říci. Kvůli protipandemickým opatřením se totiž navzdory tradici nerozzářila jejich nejslavnější a nejzdobnější ulice.

Letos je to tedy po roční pauze, kdy se obyvatelé města, ale i všichni jeho návštěvníci z dalekého i blízkého okolí mohou přijít potěšit pohledem a nasát příjemnou vánoční atmosféru.

Jak připomíná web Bournemouth Echo, bohaté zdobení domů v ulici Byron Road je každoroční tradicí od roku 2004. Jeho zakladatelem a organizátorem je Jed Hollyoake, který se webu svěřil: „Je skvělé být zpět. Letos je toho trochu méně než v minulosti, tím že jsme měli ulici uzavřenou a vůbec, a také je to najednou moc drahé.”

Navzdory skromnější výzdobě se ovšem akce těší stále zájmu médií a do Byron Road se sjíždějí televizní štáby, aby se lidé z celé země mohli po roce výpadku opět pokochat pohledem na vánoční velevýzdobu.

„Když nastanou časy jako tyto a lidé mohou být trochu bez nálady, tohle je něco, co vás povzbudí. Loňský ročník jsme museli vynechat a chybělo nám to, protože to máme moc rádi,” ujišťuje Jemma Sladeová, která na slavnostní rozsvícení dorazila se svými dětmi.