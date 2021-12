U Markéty Fialové je scénář na Štědrý večer jasně daný, večeří se až po rozbalení dárků

„Konkrétně Štědrý večer má u nás scénář jasně daný asi už po několik generací. My třeba večeříme až po rozbalování dárků, to aby děti zbytečně nehltaly, a večeři pak protáhneme klidně až do noci. A pořadí chodů je také jasné, ryba v aspiku, polévka, kuba, ryba se salátem a cukroví,” svěřuje se Novinkám Markéta Fialová.