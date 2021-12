Připravte si odlehčenou verzi vánočního bramborového salátu s Ivkou Sarauerovou

„Kdybyste měli libeček, on je takový hodně výrazný, specifický, v tom salátu chutná skvěle. Brambory s libečkem se obecně mají strašně rády,“ přidává tip na bylinku kuchařka.

Důležitou ingrediencí je hrubozrnná hořčice, do misky jí přidáme tři lžíce.

Červená cibule je do tohoto receptu nejlepší kvůli své specifické chuti a barvě, salát totiž krásně ozvláštní. „Určitě ale není problém vyměnit ji za jarní či klasickou, pokud doma zrovna červenou nemáme,” dodává kuchařka.

„Kdybychom to měli spočítat, tak je tenhle salát také opravdu levný, nejdražší asi bude hořčice,“ myslí si kuchařka. Poté, co salát dokončíme, je dobré ho zabalit a uložit do lednice odpočinout. Jako každý bramborový salát totiž chutná nejlépe až druhý den.