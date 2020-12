Otevírací doba a svátky: Kde nakoupíte na Štědrý den, ale i na silvestra či Nový rok

Česko se sice v tabulce protiepidemického systému (PES) dostalo na 4. stupeň, přesto i na Štědrý den dopoledne ještě nakoupíte: a to nejen potraviny, ale i drogerii či poslední vánoční dárky. Jak to ale bude s otevírací dobou na silvestra či Nový rok? Prozradíme vám nejen to, ale i svátky, kdy mají mít v roce 2021 obchody dle zákona zavřeno.