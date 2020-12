Nezapomeňte si dnes uříznout barborku, aby vám do Vánoc vykvetla

Na čtvrtého prosince připadá velmi oblíbená lidová tradice - řezání barborek - větvičky třešně, jabloně, slivoně, magnólie, trnky, lýkovce nebo zlatého deště. Pokud barborka dívce či ženě do Vánoc vykvete, měla by se do roka vdát.