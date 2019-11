Michaela Zemánková: Babička Dáda Patrasová pravidlo jednoho dárku pravidelně porušuje

„Minulý rok to bylo tak, že byl nejdřív s tatínkem a jeho přítelkyní, a myslím, že ještě s Dádou. A večer, asi od pěti, byl se mnou a s mým přítelem. Vidím to tak, že podobně to bude i letos. Ještě ale nejsme přesně domluvení. Možná to bude tak, že na Štědrý den bude u nás a pětadvacátého u nich,” plánuje.