Lucie Bílá se na Vánoce těší, veškeré přípravy za ni obstarají kamarádky

„Nikdy nemám na Vánoce čas, ani na ty klasické věci, jako je pečení a tak. Ale mám kamarádky, které se o mě starají, tudíž mám doma vždycky takových vánoček, cukroví a rybích polívek, že chvála bohu, že mám doma tři muže, a z toho jednoho obrovského, který to všechno spapá,“ svěřila se zpěvačka na tiskové konferenci České televize, která na Vánoce uvede jeden z jejích koncertů.

„Koncert je vymazlený a je nádherný. Už jsem si ho jednou zkusila v Bratislavě a reakce publika byla fantastická. Chtěla jsem ho proto dostat i do Čech. Vyšlo to na tenhle termín a je to největší vánoční koncert, jaký jsem kdy měla,“ svěřila se Bílá ke svému galakoncertu v O2 areně.