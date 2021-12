Lidé vyrazili pro stromky. Vedou jedle

Jedle se lidem více líbí a déle vydrží. O ceně to není, smrky jsou levnější

„Líbí se nám, že si můžeme vybrat. Přijde nám to ekologičtější a je to lepší zážitek než si koupit stromek někde u obchoďáku,“ vysvětlila usměvavá maminka, proč vyrazili na plantáž. „Navíc je to tady hezké,“ dodala.