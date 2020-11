Betlém se chystá na Vánoce, i tady ale budou letos značná omezení

Podle ministerstva zdravotnictví by se slavnostního rozsvěcení vánočního stromu na náměstí Jesliček mělo zúčastnit maximálně 50 lidí. Otvírací doba restaurací v oblasti by měla být zkrácena do 21:00 hodin. Omezena by měla být i účast na bohoslužbách na Štědrý večer.