Ženy s batolaty mrznou na ukrajinsko-polské hranici. Na cestě jsou celé dny, bez spánku

Naprostá většina uprchlíků jsou ženy s dětmi, často batolaty. Mísí se tu Ukrajinci, kteří tady čekají na své příbuzné a známé, s dobrovolníky z různých koutů Evropy, kteří nabízejí odvoz po Polsku, do Česka nebo do Německa. Díky tomu není čekání obvykle delší než pár hodin.

Lidé se třesou zimou, už několikátý večer po sobě je pod nulou. Dvě mladší Ukrajinky utěšují plačící starší ženu, která před chvílí přijela. Po chvíli všechny tři nasedají do auta a odjíždějí. Na odvoz čeká i několik Afričanů, kteří studovali na Ukrajině. I oni prchají před válkou.

Od hranic přijíždí jeden autobus za druhým, co pět minut tady jeden zastaví. Někdy stojí i čtyři za sebou, chvíli to trvá, než se z nich lidé dostanou ven. Většinou jde o velké červené autobusy polských hasičů, jejichž sirény podtrhují dramatičnost situace. Příchozí mají ve tvářích únavu a strach, co s nimi bude, i úlevu, že už jsou v bezpečí. Desítky dobrovolníků jim nabízejí odvoz, ubytování a další pomoc, ať už v Polsku, nebo jinde.