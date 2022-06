Zelenská poděkovala Česku za přijetí uprchlíků a požádala o podporu členství v EU

Manželka ukrajinského prezidenta zmínila, jak jí mnozí říkají, že je pro ně těžké o událostech v její zemi jen číst. Do Prahy vzkázala, že chápe, že jsou lidé z války a zpráv o ní už unaveni. "Ale představte si, jak jsou unaveni Ukrajinci," poznamenala. Uvedla, že je těžké vidět vybombardované domy, zabité děti či příbuzné, kteří musí identifikovat své zastřelené či umučené blízké. Vydržet se to dá jen díky pomoci lidí z jiných zemí a spojenců, dodala Olena Zelenská. Za podporu poděkovala. Požádala, aby lidé válku "nepustili do svého života", nezačali ji brát jako jeho běžnou součást a zapojili lídry ve svém okolí do snah o její ukončení.