Z Ukrajiny uprchly už čtyři miliony lidí

Do zahraničí podle UNHCR od zahájení invaze 24. února uprchlo z Ukrajiny 4,01 milionu lidí. Zdaleka nejvíce lidí přišlo do Polska (2,3 milionu). Do Rumunska zamířilo 609 000 lidí a statisíce Ukrajinců přišly také do Moldavska, Maďarska a na Slovensko.