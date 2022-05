Vyšinutí ruští vojáci zastřelili bezbranné civilisty do zad, ukazuje video

Událost se stala před autosalonem u dálnice na Kyjev. „Bitva podél této silnice byla evidentně nelítostná. Ale to, co se stalo před touto prodejnou, nebyla bitva mezi vojáky, ani mezi vojáky a ozbrojenými civilisty. Bylo to zbabělé, chladnokrevné zabití neozbrojených mužů ruskými vojáky,” uvádí novinářka CNN v reportáži.