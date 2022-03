Ukrajina potřebuje zbraně, ne spacáky, říká Čech podnikající na Ukrajině

Na Ukrajině vaše firma Agromino podniká v rostlinné a živočišné výrobě, jak se nyní snažíte pomáhat tamním zaměstnancům a napadené zemi obecně?

První den ve čtyři ráno začala invaze a hned v pět ráno jsme poslali půl milionu dolarů, aby měli zaměstnanci mzdy zajištěné na měsíc dopředu. Do firmy jsme zajistili 12 milionů dolarů, aby dokázala fungovat. Ukrajinské ambasádě jsme poslali pět milionů korun, snažíme se jít příkladem.

Podpořil jsem iniciativu Svobodu Ukrajině. Ta sama nevybírá žádné peníze, upozornila na to, že je potřeba nesoukromničit, netříštit síly, nekomplikovat to a posílat peníze jednoduše ukrajinské ambasádě.

To, že na Ukrajině podnikám, není ten hlavní důvod. Jde o princip, aby tady svobodný člověk, svobodný stát mohli fungovat dál, a nemohl si někdo myslet, že svou imperialistickou politiku bude dělat na úkor druhých lidí, jiných států. Vždyť kam to dojde? Další jsme na řadě my.

Jste v kontaktu i s ukrajinskou ambasádou, českou vládou?

Ano, jednal jsem s ukrajinskou ambasádou i zástupci naší vlády, je podstatné, že právě tyto dvě instituce spolupracují. Na web ambasády útočí ruští hackeři, museli vytvořit novou, zabezpečenou stránku. Účet jejich sbírky máme i na webu iniciativy www.svoboduukrajine.cz, ten se snažíme také lépe zabezpečit.

Vím, že pomáhají i další, třeba Člověk v tísni. To je v pořádku. Mají skvělý marketing, ale když mi to lidé popisují, jak mají všechny sklady u hranic přeplněné spacáky a není to na Ukrajinu jak dostat…

Přitom tam je teď potřeba opravdu něco jiného. Iniciativě se hlásí instituce, vysoké školy, a říkají, že taky udělaly sbírku, řeší, co koupit, jak to dopravit, komu to tam předat.

Vzkaz musí být jasný: pošlete to na účet ukrajinské ambasády. To je nejjednodušší, nejlepší a nejrychlejší. Ukrajinská ambasáda přesně ví, co potřebují, a taková pomoc je pak nejúčinnější.

Je tam tedy určitý rozdíl, že ukrajinská ambasáda hodlá ty peníze primárně využít i na nákup obranných prostředků či zbraní, zatímco Člověk v tísni čistě na humanitární účely…

Humanitárně to bude potřeba za měsíc. Kdo bude chtít pomáhat na území, které už bude pod nadvládou nepřátelské velmoci, ať si připraví peníze za měsíc a jde tam pomáhat.

Já si myslím, že je podstatnější je podpořit tak, aby mohli nakupovat hned teď, co potřebují, a ten boj vyhráli, než aby nakonec byla i u nás obsazena nějaká jaderná elektrárna a začali nám rozbíjet paneláky a školy a museli jsme vyjednávat o ústupcích.

Ukrajinci to teď vybojují za nás, když tam nechceme bojovat my, ale musí mít zbraně, střelivo, helmy, neprůstřelné vesty, taktické rukavice. Všechno má své pořadí, ti lidé teď bojují v zákopech, na barikádách, právě nyní je bombardují.