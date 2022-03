U cizinecké policie v Praze od rána stojí fronty uprchlíků z Ukrajiny

Zájem se zvyšoval postupně. „Od úterka jsme zaregistrovali zvýšený zájem, to jich bylo 650. Standardně zde registrujeme denně sto lidí. Ve středu jich bylo 1200,“ říká mluvčí Policie ČR Jan Daněk.

„Celá ta registrace trvá pět až sedm minut. Lidé zde čekají hodinu, maximálně hodinu a půl. Abychom to urychlili, nasadili jsme do práce všechny policisty, co máme. Standardně jsou zde jen čtyři otevřená okénka. Teď jich je tu třicet a dva stany, kde prioritně odbavujeme maminky s dětmi, aby nemusely čekat,“ řekl Novinkám mluvčí Police ČR Jan Daněk s tím, že v budově je i místo pro matky, které potřebují děti nakojit či přebalit.