Slovensko i Polsko pod náporem uprchlíků. Přijíždějí i děti z dětských domovů

Slovenské hranice s Ukrajinou překročilo do čtvrtka přes 79 tisíc Ukrajinců, v naprosté většině žen a dětí. A další tisíce jich přibyly ve čtvrtek. Na hraničních přechodech se však už netvořily několikahodinové fronty jako na začátku týdne.

Značná část ukrajinských uprchlíků si na Slovensku pro náročné cestě jen oddechla a pokračovala v cestě za příbuznými či známými do dalších evropských zemí, včetně Česka.

Je to vystoupení z komfortní zóny. Manželé nabídli pokoj v brněnském činžáku uprchlíkům

První skupiny sirotků i s vychovateli dorazily do Polska už ve čtvrtek. „Jde nám o to, aby děti nebyly rozděleny a mohly se co nejdříve adaptovat v novém prostředí. S přijetím takového množství dětí ze zahraničí jsou spojeny různé formální i finanční potíže, ale vláda ve zrychleném tempu pracuje na jejich vyřešení,“ uvedli představitelé vesniček SOS.