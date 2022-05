Ruští vědci maří kolegům schvalujícím válku šanci dostat se do akademie

Část ruských akademiků se snaží zabránit tomu, aby byli do Ruské akademie věd zvoleni ti kolegové, kteří podpořili válku proti Ukrajině. Noví členové se volí každé tři roky, v pondělí se začne rozhodovat o obsazení 309 akademických křesel. Zájem o ně má 1700 lidí, uvádí deník The New York Times.