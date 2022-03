Rusko nemá mít při garanci bezpečnosti Ukrajiny právo veta

„Bez ohledu, jak to zní, bude to (jen) další strana. Z hlediska mezinárodního práva, z hlediska právní dohody o bezpečnostních zárukách Ukrajiny, bude jedním z ručitelských států.“

Blinken: Nevidíme, že by Rusko bralo jednání vážně Válka na Ukrajině

„To nejdůležitější, čeho se nám podařilo dosáhnout, je to, že Rusko při uplatnění dohod, které umožňují dalších garantujícím zemím použít a poskytnout nám síly pro ochranu naší bezpečnosti, nebude mít právo veta,“ přiznal Čalyj.

„Pro nás je klíčové, že jsou to záruky bezpečnosti Ukrajiny, které můžeme získat v rámci diplomatického urovnání důsledků ruské agrese a obnovení územní celistvosti a bezpečnosti Ukrajiny,“ řekl Čalyj.

Čalyj nastínil i to, jak rychle by se Ukrajina dočkala pomoci v případě, že by se stala terčem vojenské agrese nebo nějaké speciální vojenské operace, jak nazývá Rusko válku, kterou zahájilo proti Ukrajině.