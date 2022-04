Rusko mění velitele. Invazi bude šéfovat generál se zkušenostmi ze Sýrie

Činitel poukázal na to, že Moskva se bude snažit dosáhnout nějakých úspěchů do 9. května, tedy do každoročních oslav porážky nacistického Německa ve druhé světové válce. Tím politické priority dostávají přednost před prioritami vojenskými. Informaci o 9. květnu jako o údajném termínu již před časem přinesly jak ukrajinské, tak americké zpravodajské slžuby.