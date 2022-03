Ropa dál zlevňuje. Už se prodává pod 100 dolarů za barel

Za úterním prudkým poklesem stojí také prohlášení ruského ministra zahraničí Sergeje Lavrova, který oznámil, že Moskva je pro co nejrychlejší obnovení íránské jaderné dohody z roku 2015. Obnovení jaderné dohody by vedlo ke zrušení sankcí na íránský ropný sektor.

Podle informovaných zdrojů by měl příští týden odcestovat do Bruselu americký prezident Joe Biden. Setkal by se tam s vedoucími představiteli NATO a jednal by o válce na Ukrajině.