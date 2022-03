Řezníci rozdávali zmrzlé ořezané kosti. Vzpružilo nás to, říká žena z Mariupolu

„Vycházeli jsme pak se svými kastrůlky, něco jsme vařili, pro vodu jsme chodili do studny. Na chuť jsme si postupně zvykli. Chodit pro vodu ale bylo nebezpečné. Pořád tam padaly bomby,“ popsala.

„Šetřili jsme potraviny, nevěděli jsme, jak dlouho to potrvá. To, co se děje v Mariupolu, je skutečná humanitární katastrofa,“ dodala.