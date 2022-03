Putin drží ruské oligarchy na uzdě

„Na rozdíl od jelcinovských oligarchů, kteří byli spíše partnery státu, Putinovi oligarchové nemají žádnou politickou moc.Jejich doménou je výhradně ekonomika. V podstatě dostali hromady peněz, aby se do politiky nepletli. Ti, kteří tuto roli nepřijali, museli odejít do exilu nebo dopadli ještě hůř.“

Ani cílené sankce s nimi údajně moc nepohnou. „Být na sankčním seznamu USA bývalo symbolem vlastenectví. Nyní je to však nutné. Pokud tam nejste, je to podezřelé,“ řekl listu The Financial Times jeden z ruských státních bankéřů.