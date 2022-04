Přežila holocaust. Smrt našla v podzemním úkrytu

Následující dva roky, až do osvobození města v roce 1943, strávila v nemocnici, kam ji dostal její otec, který nebyl Žid. V roce 1998 nahrála své vzpomínky pro nadaci Shoah Foundation. Děkovný dopis jí pak podle listu Daily Mail napsal Steven Spielberg, americký režisér legendárního snímku Schindlerův seznam. „Byla to laskavá, optimistická, výjimečná žena,“ řekl mariuopolský rabín Mendel Kohen.

„V nové vlasti přežila teroristický útok – to byl zázrak,“ líčí. Když bylo její matce 90 let, demence pokročila natolik, že už nemohla žít sama. „Tehdy jsme ji přivezli k nám na Ukrajinu,“ vzpomíná Larysa.

Dalším zachráněným byl Venjamin Chirameljevič, kterému je 84 let a nemůže se hýbat – do protileteckých krytů se už nedostal. Také on už byl na cestě do Německa. „Rád bych tam jel jako turista,“ uvedl Chirameljevič. Měl jen jednu starost: „Nechceme být nikomu na obtíž. Bude-li Bůh chtít a bude-li klid, vrátíme se. U Dněpru jsou naše kořeny,“ zdůrazňuje.