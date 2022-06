Poproste o pomoc pro své občany odsouzené na smrt, vyslechneme vás, vyzval Peskov Londýn

Británie se dosud neobrátila na Rusko s žádostí o pomoc pro své dva občany, kterým soud proruských separatistů v Doněcku minulý týden uložil trest smrti za účast v bojích na straně Ukrajiny. Uvedl to mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov s tím, že by Moskva takovou žádost zvážila, ale Londýn by měl primárně jednat se separatisty.