Pojeďte na piknik na Ukrajinu, verbovali v Rusku vagnerovce

Příslušník uvedl, že hned první den invaze na Ukrajinu byl poslán do Charkova, kde jeho jednotka úspěšně splnila úkol, aniž by sdělil, oč šlo. „Dostali jsme 2100 dolarů (asi 48 000 Kč) za měsíční práci a vrátili se domů do Ruska,“ řekl.