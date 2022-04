Německý prezident chtěl do Kyjeva za Zelenským. Ten návštěvu odmítl

Steinmeier chtěl do hlavního města Ukrajiny vyjet ještě s polským prezidentem Andrzejem Dudou a jejich estonskými, litevskými a lotyšskými protějšky. Cílem bylo vyslat jasný signál evropské solidarity s Ukrajinou.

„Byl jsem připraven to udělat, ale evidentně - a beru to na vědomí - si to v Kyjevě nepřáli,” řekl Steinmeier při úterní návštěvě Varšavy.