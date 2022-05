Nad Kaliningradem cvičí ruské stíhačky Su-27

Finský prezident volal Putinovi. Podávám přihlášku do NATO kvůli vám, oznámil mu

Cvičení se konalo dva dny poté, co Finsko oznámilo, že plánuje podat žádost o vstup do NATO, a Švédsko ho bude pravděpodobně následovat - což by znamenalo rozšíření západní vojenské aliance, kterému chce podle svých slov zabránit ruský prezident Vladimir Putin.