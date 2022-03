Mariupol Rusům dál vzdoruje

Vereščuková podle agentury Unian obvinila ruské síly z násilné „evakuace“ lidí, a to i z Mariupolu, do Ruska. Řekla, že okupanti takto dosud zřejmě vyvezli už na 40 000 Ukrajinců. Kyjev si opakovaně stěžuje, že ruské síly i palbou brání evakuaci civilistů z obklíčených měst a obcí, včetně Mariupolu, směrem do Ukrajiny a snaží se lidi vyvážet do Ruska.