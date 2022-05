Lipavský: Reputaci potížistů už nemáme

Lipavský: Polsko představilo nabídku, jak dopravit ropu do českých rafinerií

Lipavský: Polsko představilo nabídku, jak dopravit ropu do českých rafinerií Zahraniční

„Visegrádskou spolupráci před 30 lety zakládal Lech Walesa a Václav Havel. Jako Středoevropané máme mnoho společného. Pojďme to hledat. Předsednictví převezme Slovensko, tak se nechme překvapit, zda dojde ke změně pojetí,“ doplnil Lipavský.

„Polsko hraje v tomto opravdu klíčovou a zásadní roli. Do velké míry stojí za ukrajinským úspěchem,“ řekl Lipavský.

Hlavním tématem rozhovorů byla série krizí, kterou válka na Ukrajině způsobila. Ministr Rau uvedl, že rozhodnutí Ruska zastavit plyn do Polska nebylo pro jeho vládu překvapením.

„Už delší dobu jsme na to byli připraveni. Poněkolikáté jsme si uvědomili, že nezávislost na nesolidních a agresivních dodavatelích energií by mělo být prioritou evropské politiky,“ uvedl Rau.

Polská strana představila na čtvrtečním jednání nabídku, jak by bylo možné dopravit ropu do dvou českých rafinerií držených polskou společností PKN Orlen v dřívějším termínu než za dva či tři roky.

„Polská strana představila konkrétní nabídku, jak bychom mohli ‚dostat‘ ropu do dvou českých rafinerií, které jsou shodou okolností drženy polskou PKN Orlen, dříve,“ řekl Lipavský.

„Nicméně to je nabídka, která byla pouze vznesena. Teď se musíme zabývat tím, nakolik je realizovatelná, co to všechno znamená,“ dodal. Rafinerie jsou v Kralupech nad Vltavou a Litvínově.