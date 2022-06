Johnson: Viděl jsem plán Ukrajiny, jak odrazit Rusko

„Myslím, že Ukrajina má na to, aby zatlačila Rusko zpět na hranice, kde bylo před 24. únorem 2022. A to je přesně ten výsledek, kterého, jak říká Volodymyr Zelenskyj, hodlá dosáhnout,” zdůraznil Johnson.

„Na Ukrajinu jsem odjel ještě před zahájením summitu právě proto, abych pochopil, jak to Zelensky a jeho vláda do budoucna vidí. A oni skutečně vidí způsob, jak změnit dynamiku války v letošním roce, dokonce v příštích měsících. A tak je nyní důležité co nejvíce pomoci, aby se Ukrajina udržela,” řekl britský premiér.