DOKUMENT: Projev Volodymyra Zelenského k národu

Víte, toto téma bylo zmíněno v ruské televizi. Bylo to v talk show. Ale nepadlo ani slovo pravdy. Rusům se lhalo o tom, že v nemocnici nebyli žádní pacienti a v porodnici žádné ženy ani děti. Rusům se lhalo o tom, že tam údajně nastoupili „nacionalisté“. Lžou sebevědomě jako vždy.

Válečné zločiny jsou nemožné bez propagandistů, kteří je kryjí. Chci jim říct jednu věc: máte odpovědnost stejně jako všichni ti, kteří nařizují svržení bomb na civilisty. Najdeme veškerý majetek propagandistů a jejich spolupracovníků. Uděláme vše pro to, abychom ho zabavili, ať je kdekoli. Milujete bohatý život. Milujete prosperující země. Tohle už mít nebudete. A to je jen začátek.

Určitě budete stíháni za spoluúčast na válečných zločinech. A pak, to určitě přijde, vás budou ruští občané nenávidět. Každého, koho nyní podvádíte, neustále, denně, mnoho let v řadě. Když pocítí účinky vašich lží, ucítí ve svých peněženkách, v možnostech, kterých je stále méně, v ukradené budoucnosti ruských dětí.

Válka není nikdy izolovaná. Vždy bije oběť i agresora. Agresor si to uvědomí až později. Ale vždy to pochopí a vždy trpí.

Mariupol, Volnovacha, Izjum, Sumy a regiony. Města a obce Kyjevské oblasti – Bucha, Borodyanka, Irpin, Hostomel... Srdce mi trhá, co okupanti udělali s našimi městy, s naší zemí! A z toho, co chtějí udělat s našimi lidmi, kteří potřebují naléhavou pomoc.

Ruští vojáci už na Ukrajině vytvořili humanitární katastrofu. Ale pro ně je to součást plánu. Chtějí naše lidi ponížit. Aby na kolenou brali chléb a vodu z rukou okupantů. Aby si Ukrajinci mohli zachránit život jen tím, že půjdou na okupovaná území nebo do Ruska. Proto blokují Mariupol, proto blokují Volnovachu, blokují další města.

Přese všechno se včera každou hodinu dostávaly aktualizované informace o lidech, které se podařilo deportovat na svobodné území Ukrajiny. Celkem se včera podařilo zachránit více než 60 000 našich občanů plus ti, kteří to do noci nestihli a pokračovali v evakuaci až ráno.