Chtějí se vyhnout boji, převaděčům platí tisíce dolarů

O převádění za úplatek se podle listu hodně píše na so­ciálních sítích, kde se uvádějí sazby v rozmezí od tří do deseti tisíc dolarů (70 647 až 235 490 korun). „Pohraničníci vybírají od mužů ve věku 18 až 60 let za překročení hranice pět až sedm tisíc dolarů (117 745 až 164 890 korun),“ napsala třeba Natalia Pidvirna ze Lvova.

Na hranicích s Moldavskem to podle Strany.ua funguje i tak, že úplatek se dává do pasu. Když jej pohraničníci najdou, „dají vám razítko a nechají vás projít, aniž by cokoli řekli“. U přechodů funguje síť zprostředkovatelů, která za poplatek padesát až sto dolarů mj. urychlí přechod hranic. Funguje to tak, že pohraničník sedne do auta, odveze ho k „čáře“ a řidič mezitím dojde na příslušné místo, kde se s pomocí „zprostředkovatele“ dohodne na výši úplatku (sto až dvě stě dolarů) pro pohraničníky.